Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 мая.
От горячего водоснабжения:
9.00 — до выполнения — ул. Октябрьская, 8, 10, 12; просп. Ленина, 96; ул. Карла Либкнехта, 11а.
От холодного водоснабжения:
9.00 − 17.00 - пер. Дальний, 8, 10; ул. Радищева, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72/6; ул. Чехова, 3, 5, 7;
9.00 − 20.00 - ул. Морская, 1, 3, 3а, 5, 7; ул. Олега Кошевого, 3, 5; просп. Кольский, 58.
От газоснабжения:
10.00 − 13.00 - просп. Кирова, 15, 17, 19/24;
10.00 − 15.00 - ул. Морская, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.