Мурманская область. Арктика (16+)30.05.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 мая.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 11.00 - ул. Академика Книповича, 41, 43, 45, 53, 55, 55а;
10.00 — 16.00 - ул. Баумана, 26;
9.00 — 17.00 - пер. Охотничий, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
9.00 — 17.00 - ул. Лесная, 8, 10, 12, 17, 39.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 42/1.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 16, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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