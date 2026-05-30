Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 мая и 1 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 мая и 1 июня 2026 года.
30 мая
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 19/24.
От горячего водоснабжения:
11.00 — до выполнения работ - ул. Радищева, 76;
11.00 — до выполнения работ - ул. Чехова, 11;
11.00 — до выполнения работ - ул. Полухина, 4, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16б, 18, 20, 22;
11.00 — до выполнения работ - ул. Павлова, 12, 24, 26, 28, 30, 42/20, 57, 59;
11.00 — до выполнения работ - пер. Дальний, 11;
11.00 — до выполнения работ - ул. Фролова, 3, 4/6, 5, 7, 7а, 8, 9а, 10, 11, 11а, 13а, 15/55, 16.
1 июня
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 28 корп. 2 (подъезд №2).
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 58.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.