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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.22 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Заводская (р-н. Росляково), 2, 4 корп. 1, 5, 6, 9, 11, 13; ул. Зелёная (р-н. Росляково), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12; ул. Приморская (р-н. Росляково), 1, 3, 5, 7, 8 корпе. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 9, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; ул. Советская (р-н. Росляково), 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9 корп. 2, 11, 13, 15, 19; ул. Школьная (р-н. Росляково), 1, 2, 4, 5, 5 корп. 2, 6, 10, 15, 17; ш. Североморское (р-н. Росляково), 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Заводская, 4.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 28 ноября до 16.00 30 ноября - ул. Бабикова, 9, 11; ул. Героев Рыбачьего, 71;

с 9.00 29 ноября до 14.00 30 ноября - ул. Крупской, 30;

9.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 2, 55; ул. Угольная база, 9.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.30 — 23.00 - ул. Загородная, 7, 20, 22, 24; ул. Пищевиков, 5, 7, 9.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Лесная, 17, 29, 39.

От газоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Воровского, 4/22.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Подстаницкого, 18;

10.00 — 13.00 - ул. Полярный Круг, 8;

13.00 — 14.00 – просп.  Ленина, 72;

14.00 — 16.00 - ул. Баумана, 6, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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