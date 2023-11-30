Мурманская область. Арктика (16+)30.11.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 ноября.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 25.
От электроснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Песочная, 12, 15а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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