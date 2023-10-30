Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 октября.

От холодного водоснабжения:

9.30 – 23.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 7.

От электроснабжения:

8.00 – 17.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47;

10.00 – 13.00 - ул. Марата, 23;

12.00 – 15.00 - ул. Зои Космодемьянской, 25; ул. Успенского, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.