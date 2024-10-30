Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 октября.

От горячего водоснабжения:

9.00 28 октября — 16.00 31 октября - ул. Свердлова, 16/9.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - пер. Дальний, 7, 9, 11, 12, 14, 16;

9.00 — 17.00 - ул. Академика Павлова, 45, 47, 49, 51;

9.00 — 17.00 - ул. Радищева, 74/5, 78, 76;

9.00 — 17.00 - ул. Генерала Фролова, 17, 22, 24, 24а, 25, 26, 26 корп. 1;

9.00 — 17.00 - на пониженном давлении ул. Полухина, 7;

9.00 — 23.00 - ул. Свердлова, 3, 3 корп. 2, 3/3, ¾.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

14.00 — 17.00 - просп. Кольский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 5/1, 7, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 19, 21, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

14.00 — 17.00 - просп. Кирова, 49, 51, 56, 58.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Сполохи, 7, 8;

10.00 — 12.00 - ул. Шевченко, 18, 7а, 7б, 26, 28, 11, 1а, 6а, 11а, 26а, 24, 14а, 15;

10.00 — 12.00 - просп. Кольский, 186.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1;

10.00 — 13.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 8, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.