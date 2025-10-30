Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 октября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Туристов, 11а, 19, 23а, 29а;
9.00 — 23.00 - ул. Полины Осипенко, 37а;
9.00 — 23.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 15.
Будет снижена подача холодного водоснабжения до 3, 0 кг/см2 по адресам:
ул. Полины Осипенко, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12 (МДОУ№139), 14;
ул. Сафонова, 5, 7, 9, 11 (СОШ №57);
ул. Ушакова, 1, 3, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 11, 13;
ул. Адмирала флота Лобова, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Челюскинцев, 27;
10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 9/1;
11.30 — 14.00 - ул. Октябрьская, 10;
13.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 31.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 13, 13а;
9.00 — 15.00 - просп. Ленина, 100.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 3/1;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 30.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.