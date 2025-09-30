Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 сентября.
От электроснабжения:
8.00 — 17.00 - ул. Куйбышева, 11, 13, 15, 14, 16, 17, 19;
8.00 — 17.00 - ул. Радищева, 46, 44/9;
8.00 — 17.00 - ул. Генерала Фролова, 10, 14, 8/80;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 12/4;
11.30 — 14.00 - ул. Новое Плато, 8;
13.00 — 15.00 - ул. Академика Книповича, 44/1.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова 8, 12, 10/1;
10.00 — 13.00 - ул. Нахимова 32, 31, 27, 30;
10.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина 18.
От теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 3/1, 5/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.