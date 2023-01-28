Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.30 — 15.30 - ул. Сафонова, 17.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 – просп. Кирова, 54; ул. Пархоменко, 2;

12.00 — 14.00 – просп. Ленина, 21, 29;

14.00 — 16.00 - ул. Генералова, 2/18; ул. Печенгская, 26

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.