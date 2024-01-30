Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 января.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 28 корп. 1;

9.00 — 18.00 - ул. Старостина, 59 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Мира, 2 корп. 1, 2 корп. 2;

9.00 — до окончания - ул. Алексея Генералова, 11, 11а, 13.

От газоснабжения:

10.00 — 13.30 - ул. Коминтерна, 17;

10.00 — 15.30 – просп. Ленина, 20.

От электроснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Лесная, 10а;

9.00 — 16.00 - ул. Серафимовича, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13;

9.00 — 9.30 - ул. Фурманова, 11;

15.30 — 16.00 - ул. Фурманова, 11;

9.00 — 9.30 - ул. Фурманова, 15;

15.30 — 16.00 - ул. Фурманова, 15;

9.00 — 9.30 - ул. Фурманова, 7;

15.30 — 16.00 - ул. Фурманова, 7;

9.00 — 9.30 - ул. Фурманова, 9;

15.30 — 16.00 - ул. Фурманова, 9;

9.00 — 9.30 - ул. Чапаева, 10;

15.30 — 16.00 - ул. Чапаева, 10;

9.00 — 9.30 - ул. Чапаева, 10а;

15.30 — 16.00 - ул. Чапаева, 10а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.