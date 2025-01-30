Мурманская область. Арктика (16+)30.01.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 января.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Успенского, 7, 9, 11;
9.00 — 20.00 - ул. Садовая, 9, 11;
9.00 — до выполнения - ул. Школьная, 2 (район Росляково).
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9, 9 корп. 2, 9 корп. 4;
10.00 — 15.00 - ул. Карла Маркса,16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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