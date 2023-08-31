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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 августа.

 От горячего водоснабжения:

с 9.15 30 августа до выполнения работ - ул. Свердлова, 16/9;

с 14.00 30. Августа до выполнения работ – просп. Кирова, 26.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 – 12.00 – просп. Героев-североморцев, 21.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Жуковского, 7.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Полярные Зори, 25 корп. 1;

9.00 – 16.00 - ул. Бабикова, 5, 6, 7, 8, 9, 10-12, 14, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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