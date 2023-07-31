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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 июля.

Ремонт котельной:

с 19 июня до выполнения 1 августа – плановый ремонт котельной «РОСТА» (АО «МЭС») – 144 дома;

с 25 июля до выполнения 7 августа — плановый ремонт котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов;

со 2 августа до выполнения 15 августа — плановый ремонт котельной «Фестивальная» (АО «МЭС») — 15 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

с 1 августа до выполнения 3 августа — опрессовка теплосети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона — 19 домов.

От горячего водоснабжения:

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;

с 9.00 18 июля до выполнения работ 4 августа – пр-д Северный, 1, 2, 3, 4, 5 .6, 7, 8, 10 - 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25; ул. Карла Маркса, 30-32, 34, 36, 38, 40-42, 44; ул. Папанина, 1, 3, 3 корп. 1; ул. Старостина, 4, 6, 8, 10;

с 0.00 21 июля до выполнения работ 7 августа – просп. Ленина, 57, 59; ул. Капитана Буркова, 10; ул. Капитана Егорова, 13, 14, 15, 16, 17, 19.

с 15.00 28 июля до выполнения работ - ул. Осипенко, 10-14, 14а; ул. Сафонова, 5, 7, 9, 10-11, 12, 14; ул. Чумбарова-Лучинского, 11, 13;

с 15.15 28 июля до выполнения работ – просп. Героев-североморцев, 62.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 1;

9.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6;

10.00 — 14.00 - ул. Полярные Зори, 43 корп. 1;

13.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 5.

От электроснабжения:

8.30 — 17.00 – просп. Кольский, 161, 163; ул. Бондарная, 8, 9, 10-10а, 12, 12а, 13, 14, 16, 22, 28, 32; ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 20-22, 24;

10.00 — 12.30 - ул. Книповича, 41; ул. Шевченко, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

Комментарии

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