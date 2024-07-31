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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 23 июля до выполнения работ 5 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной «Восточная» - 721 дом.

Опрессовка теплосетей:

с 29 июля до выполнения работ 1 августа - опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона котельная «Северная» (АО «МЭС») - 492 дома;

с 29 июля до выполнения работ 1 августа - опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона ЦТП «Фестивальная» (АО «МЭС») - 18 домов;

с 29 июля до выполнения 1 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона – 21 дом;

с 29 июля до выполнения 1 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона – 25 домов;

с 29 июля до выполнения 1 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона – 8 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 - 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 16, 16/2, 16/4, 16/5;

9.00 - 17.00 - просп. Кольский, 188, 194, 196, 198, 198а, 200 - 202, 204.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 - 12.00 - ул. Сафонова, 12 (подъезд 3).

От электроснабжения:

9.00 - 16.00 - ул. Пархоменко, 3, 5, 9, 9а.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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