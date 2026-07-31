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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.26 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 июля 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Куйбышева, 15.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Академика Книповича, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а;

9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Боровая, 2, 21, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 58;

10.00 — 12.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 37;

10.00 — 18.00 - ул. Шевченко, 7б;

11.30 — 13.30 - просп. Кольский, 31.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265228%2Fwall-148376343_55013

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