Мурманская область. Арктика (16+)31.03.23 08:10
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 31 марта до выполнения работ - ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 69/51, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85а, 87, 89.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - пер. Русанова, 5; ул. Крупской, 18;
12.00 — 14.00 - ул. Павлова, 2;
14.00 — 16.00 - ул. Полухина, 14в.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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