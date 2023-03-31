Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 марта.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 31 марта до выполнения работ - ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 69/51, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85а, 87, 89.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - пер. Русанова, 5; ул. Крупской, 18;

12.00 — 14.00 - ул. Павлова, 2;

14.00 — 16.00 - ул. Полухина, 14в.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.