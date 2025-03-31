Мурманская область. Арктика (16+)31.03.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 марта.
От горячего водоснабжения:
8.30 — 17.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Карла Маркса, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 19, 26;
9.00 — 17.00 - ул. Софьи Перовской, 43, 43/1;
9.00 — 17.00 - ул. Папанина, 2, 2а, 4;
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Буркова, 30, 32, 32/1, 36.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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