Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 марта.

От горячего водоснабжения:

8.30 — 17.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Карла Маркса, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 19, 26;

9.00 — 17.00 - ул. Софьи Перовской, 43, 43/1;

9.00 — 17.00 - ул. Папанина, 2, 2а, 4;

9.00 — 17.00 - ул. Капитана Буркова, 30, 32, 32/1, 36.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.