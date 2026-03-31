Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 марта 2026 года.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Профессора Сомова, 6, 7, 11;

10.00 — 13.00 - ул. Профсоюзов, 22;

10.00 — 13.00 - ул. Софьи Перовской, 13, 19, 21, 31/11.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 91, 95, 97/60.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 77, 79, 81, 83 корп. 1, 85;

9.00 — 17.00 - пр. Михаила Ивченко, 3;

9.00 — 20.00 - ул. Скальная, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 13, 13а, 15а;

9.00 — 20.00 - ул. Дружная, 20, 22;

10.00 — до выполнения работ, ул. Приморская, 10.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 11.00 - ул. Молодёжная, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.