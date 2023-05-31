Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 мая.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 26 мая до выполнения работ 1 июня - ул. Генерала Журбы, 4, 10; просп. Ленина, 29, 31, 31а;

с 10.00 23 мая до выполнения работ - ул. Николаева, 3, 5, 7, 9;

с 9.00 29 мая до выполнения работ 1 июня - пер. Охотничий, 21;

с 9.00 29 мая до выполнения работ 6 июня пр-д Северный, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25;

с 8.40 30 мая до выполнения работ - ул. Карла Маркса, 40, 42, 44; ул. Старостина, 4, 6, 8, 10;

с 9.00 30 мая до выполнения работ – просп. Кирова, 49; просп. Кольский, 2, 4, 6; просп. Ленина, 25, 27; пр-д Связи, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Генерала Журбы, 1, 5, 6, 12;

9.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Хлобыстова, 15, 17.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 18.00 - ул. Ленинградская, 26; ул. Коминтерна, 13, 15; ул. Челюскинцев, 1; ул. Профсоюзов, 1.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 – просп. Кирова, 19/24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.