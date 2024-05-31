Мурманская область. Арктика (16+)31.05.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 мая.
От горячего водоснабжения:
8.45 — 17.00 - ул. Бочкова, 4;
8.45 — 17.00 - ул. Достоевского, 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Туристов, 34а, 43а, 45, 51;
9.00 — 17.00 - ул. Загородная, 28;
9.00 — 17.00 - Ул. Челюскинцев, 32, 34.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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