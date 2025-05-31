Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 мая и 2-9 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 мая и 2-9 июня.
31 мая
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 19/24.
Со 2 июня до выполнения работ 4 июня
Опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона, 34 дома;
Опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона, 145 домов;
Опрессовка теплосети котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети»), 67 домов.
Со 2 июня до выполнения работ 5 июня
Опрессовка теплосети ЦТП-202, 203 (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 47 домов;
Опрессовка теплосети котельной «Роста» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 144 дома;
Опрессовка теплосети котельной района Абрам-Мыс (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 19 домов.
С 3 июня до выполнения работ 5 июня
Опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко, 26а» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 16 домов;
Опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная, 12А» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 20 домов.
С 8.00 3 июня до 23.59 9 июня
Опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная, 17/1» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 8 домов;
Опрессовка тепловых сетей от ЦТП «ул. Генералова, 2А» (АО «МЭС»), 16 домов.
С 3 июня до выполнения работ 9 июня
Опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ»), 575 домов;
Опрессовка тепловых сетей от ЦТП «пр. Кирова 31Б» (АО «МЭС»), 8 домов.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.