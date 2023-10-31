Мурманская область. Арктика (16+)31.10.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 октября
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - пер. Дальний, 7, 9, 12, 14, 16; ул. Академика Павлова, 45, 47, 49, 51; ул. Радищева, 74/5, 76, 78.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 – пр-д Ивана Халатина, 12, 20;
10.00 – 16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 56.
От электроснабжения:
8.00 – 17.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
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