Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 октября.

От горячего водоснабжения:

9.00 28 октября — 16.00 31 октября - ул. Свердлова, 16/9.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Академика Павлова, 14;

9.00 — 19.00 - ул. Свердлова, 16/9.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 3а.

От электроснабжения:

8.00 — 12.00 - ул. Академика Павлова, 23;

8.00 — 12.00 - ул. Шолохова, 22;

8.00 — 12.00 - ул. Куйбышева, 1;

9.00 — 16.00 - пр. Капитана Тарана, 12, 13.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - ул. Полярный круг, 9;

10.00 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.