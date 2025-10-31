Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 октября.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Сафонова, 37, 39, 43, 45, 47;
9.00 — 17.00 - ул. Нахимова, 30, 32, 34;
9.00 — 17.00 - ул. Ивана Сивко, 3, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4;
9.00 — 17.00 - ул. Ростинская, 1, 3, 4, 7, 7а, 8, 9, 9а.
От теплоснабжения:
08.00 — 17.00 - ул. Коминтерна, 22, 24.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 27.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.