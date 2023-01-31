Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 января.
От горячего водоснабжения:
с 11.35 30 января до выполнения работ 31 января - ул. Профсоюзов, 24; ул. Софьи Перовской, 14, 16;
с 9.00 31 января до 17.00 2 февраля - ул. Шабалина, 45, 47.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Старостина, 59 корп. 1.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Мира, 2 корп. 1, 2 корп. 2; просп. Кольский, 113, 115, 117; ул. Баумана, 20;
9.00 — 17.00 - ул. Александрова, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 38; ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 1, 40 корп. 2, 40 корп. 3, 46 корп. 1, 48 корп. 1.
От газоснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Карла Маркса, 7; ул. Коминтерна, 17;
10.00 — 16.00 - ул. Володарского, 14а.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Карла Либкнехта, 11а; ул. Сафонова, 26;
10.00 — 14.00 - ул. Карла Маркса, 4;
12.00 — 14.00 - ул. Аскольдовцев, 38; ул. Октябрьская, 9;
14.00 — 16.00 - ул. Николаева, 9; ул. Октябрьская, 23; ул. Папанина, 12.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.