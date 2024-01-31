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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 января.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 11.00 - ул. Халтурина, 7,9,11,16;

9.00 — 11.00 - ул. Горького, 15, 17/14;

9.00 — 11.00 - ул. Фрунзе, 17,19,21/4;

9.00 — 11.00 - ул. Новосельская, 4;

9.00 — 11.00 - ул. Алексея Генералова, 1/13, 2/18, 3/20;

9.00 — 11.00 - ул. Декабристов, 4/22.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Аскольдовцев, 43, 45;

9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 23.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Баумана, 30, 32, 34, 36;

10.00 — 13.00 - пер. Охотничий, 13, 15, 17;

10.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 35.

От электроснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Подгорная, 41.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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