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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 января.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.30 — 16.30, ул. Нахимова, 6;

9.30 — 16.30, ул. Александра Торцева, 1, 1а;

9.30 — 16.30, ул. Адмирала флота Лобова, 46, 48, 50;

9.30 — 16.30, ул. Набережная, 1/2, 3, 3а, 7, 7а, 13, 15;

9.30 — 16.30, пр. Профессора Жуковского, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 18;

9.00 — 17.00 - ул. Фадеев Ручей, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 36, 38;

9.00 — 17.00 - ул. Баумана, 53, 55, 57, 59, 65.

От электроснабжения:

12.00 — 15.00 - ул. Володарского, 4.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Гоголя, 19;

9.00 — 14.00 - ул. Куйбышева, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 6;

9.00 — 14.00 - ул. Академика Павлова, 19;

9.00 — 14.00 - ул. Фурманова, 2;

9.00 — 14.00 - ул. Радищева, 35/8.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Володарского, 12;

10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 69.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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