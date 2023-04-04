Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 10.00 4 апреля до выполнения работ - ул. Александра Невского, 95.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Книповича, 35 корп. 1, 35 корп. 3; ул. Гагарина, 5, 18, 20;

10.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 21.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Книповича, 55.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.