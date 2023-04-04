Мурманская область. Арктика (16+)04.04.23 08:10
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 10.00 4 апреля до выполнения работ - ул. Александра Невского, 95.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Книповича, 35 корп. 1, 35 корп. 3; ул. Гагарина, 5, 18, 20;
10.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 21.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Книповича, 55.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-
Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
-Скоро в эфире16:30«Год на орбите». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучше всего жителей СЗФО мотивируют хорошо работать деньги и уважение-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 2,1 рубля, доллар вырос на 1,4 рубля-PRO Энергетику (18+)В марте Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 1030,2 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Количество жалоб на неубранный снег в Заполярье снизилось на 37%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля