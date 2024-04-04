Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 апреля.
От холодного водоснабжения:
10.00 — 18.00 - просп. Кирова, 41;
9.00 — 00.00 - ул. Полярной Дивизии, 3, 5;
9.00 — 00.00 - просп. Кирова, 18, 20а, 22, 24б.
От электроснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 41.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 34, 35 корп. 1, 35 корп. 3;
10.00 — 13.00 - ул. Шмидта, 39/1, 45, 47;
10.00 — 15.00 - ул. Ломоносова, 10 корп. 1;
10.00 —13.00 - ул. Капитана Копытова, 29, 31, 32, 33;
10.00 —13.00 - ул. Юрия Гагарина, 45, 47/1, 47/2;
10.00 —15.00 - пр. Михаила Бабикова, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.