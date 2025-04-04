Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 апреля.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Папанина, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14;

9.00 — 20.00 - ул. Софьи Перовской, 43;

9.00 — 20.00 - ул. Октябрьская, 26;

9.00 — 20.00 - просп. Ленина, 93;

9.00 — 23.00 - ул. Аскольдовцев, 35/1;

9.00 — 23.00 - пер. Казарменный, 2;

9.00 — 23.00 - ул. Садовая, 3;

9.00 — 23.00 - ул. Успенского, 4.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 28, 29, 30, 31;

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 72, 74, 76;

10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 12;

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 37.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.