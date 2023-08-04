Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 августа.

Ремонт котельной:

с 25 июля до выполнения 7 августа — плановый ремонт котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов;

со 2 августа до выполнения 15 августа — плановый ремонт котельной «Фестивальная» (АО «МЭС») — 15 домов.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 8;

9.00 –до выполнения - пр-д Связи, 11, 13, 15; ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 10-12;

13.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 4 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Капитана Орликовой, 35.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 – просп. Кольский, 24, 28.

От электроснабжения:

10.00 – 14.00 – просп. Кольский, 174 корп. 1;

13.00 – 16.00 – просп. Ленина, 85;

8.30 – 17.00 - ул. Долина Уюта, 2;

10.00 – 12.00 - ул. Крупской, 25;

12.00 – 15.00 - ул. Шмидта, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.