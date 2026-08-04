Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 августа 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Сафонова, 12, 14;
9.00 — 23.00 - ул. Ушакова, 11, 13.
От горячего водоснабжения:
00.00 — до выполнения - ул. Карла Маркса, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Подстаницкого, 1, 8;
9.00 — 17.00 - ул. Павлика Морозова, 4а, 4б.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Чапаева, 3;
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 3;
10.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 18.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.