Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 декабря.

От электроснабжения:

10.00-15.00 - просп. Кольский, 136/3, 139.

От газоснабжения:

10.00-13.00 – ул. Героев Рыбачьего, 23, 26, 28; просп. Героев-североморцев, 5/3, 19, 21, 23/2;

10.00-16.00 – ул. Героев Рыбачьего, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.