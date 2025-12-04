Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Юрия Смирнова, 16, 20, 22.
От электроснабжения:
10.00 — 11.00 - ул. Зелёная, 80;
11.00 — 12.00 - ул. Полухина, 20;
12.00 — 13.00 - ул. Куйбышева, 4;
13.00 — 14.00 - пр. Профессора Жуковского, 14;
9.00 — 17.00 - ул. Кооперативная, 11, 15, 17;
9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 59.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Горького, 2/12;
10.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 79, 80, 82;
10.00 — 13.00 - ул. Трудовых Резервов, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.