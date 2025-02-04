Мурманская область. Арктика (16+)04.02.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 февраля.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 18, 20, 24;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 48, 50, 54, 56, 58;
10.00 — 15.00 - ул. Шевченко, 6а.
От электроснабжения:
9.00 — 15.00 - просп. Ленина, 41, 43, 45;
12.00 — 15.00 - ул. Академика Книповича, 19, 47, 55.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
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Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
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Д.О. Вернер
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Марина
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