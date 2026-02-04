Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 февраля 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Пушкинская, 3;

9.00 — 23.00 - ул. Софьи Перовской, 6, 8, 10, 17.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 2, 55, 69/51, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85а, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97/60, 98;

9.00 — 15.00 - ул. Угольная База, 9;

9.00 — 15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 13, 15;

9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 56,58,

9.00 — 15.00 - ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12.

От электроснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 6.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 202;

10.00 — 13.00 - ул. Карла Либкнехта, 8, 30а;

10.00 — 13.00 - пер. Терский, 9;

10.00 — 13.00 - ул. Челюскинцев, 21а, 30а.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - просп. Кольский, 154, 156, 160, 162, 164, 168, 170, 172, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 176/1, 176/2, 176/3, 91/1, 91/2, 91/3, 95, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 138/1, 138/2, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152, 65, 67, 69, 114/1, 128, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 108/1, 108/2, 108/3, 102, 58, 100 - 88, 86, 84, 80, 78, 76, 72, 70, 68, 66, 60, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 31, 33, 46, 44, 42, 38, 36, 34, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 14, 12, 10, 8, 86, 158, 89, 138а, 77, 81, 83, 120, 112, 114а, 114, 118, 134, 110, 64, 22, 24а, 27, 27а, 29, 8а, 4а, 108/4, 160а, 95а, 140а, 140б, 82;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Беринга, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 18, 14а;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - пр. Ледокольный, 17, 19, 21, 2, 27, 29, 31, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6, 23;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 4а, 5;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Баумана, 5;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - пр. Молодёжный, 16, 11, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 1;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Зои Космодемьянской, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 2, 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 5, 7, 9, 11, 1, 23а, 34, 2а, 3, 13;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Спартака, 11, 13;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Морская, 11, 7, 5, 3, 1, 3, 9, 3а;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Ломоносова, 21/10, 19, 17/1, 17/2, 1/13, 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Долина уюта, 6;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Капитана Пономарева, 9/3, 9/4, 9/5, 1/16, 3, 5, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 4а, 4, 5а;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Олега Кошевого, 24, 22, 20, 18, 16/1, 16/2, 14/1, 14/2, 12/1, 12/2, 10, 8, 6/1, 6/2, 4, 5, 3, 12а;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Полярный Круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 7;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - пр. Лыжный, 6, 14, 8;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Капитана Орликовой, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 39, 22, 27, 35, 42;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Чапаева, 10;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Фурманова, 15;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Шевченко, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.