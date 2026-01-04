Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 и 5 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 и 5 января 2026 года.

4 января

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Магомета Гаджиева, 4, 4а, 6, 8.

5 января

9.00 — 14.00, ул. Карла Либкнехта, 30а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.