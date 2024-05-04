Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 и 6 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 и 6 мая.

От газоснабжения:

4 мая

10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 6 корп. 1;

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 49 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

6 мая

9.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 42, 44;

9.00 — 15.00 - ул. Карла Маркса, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.