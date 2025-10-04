Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 и 6 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 и 6 октября.

4 октября

От газоснабжения:

10.00 — 13.00, ул. Ломоносова, 21/10;

10.00 — 13.00, ул. Алексея Хлобыстова, 18;

10.00 — 13.00, ул. Дзержинского, 3.

6 октября

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00, ул. Софьи Перовской, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.