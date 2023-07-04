Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 июля.

Ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля - плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов;

с 27 июня до выполнения 10 июля — плановый ремонт котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом;

с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома.

Испытание теплосетей:

с 3 июля до выполнения 5 июля — испытания тепловой сети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От горячего водоснабжения:

с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22;

9.00 — 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 – 31.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Александра Невского, 75.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Приморская (р-н. Росляково), 1;

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 58.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Хлобыстова, 17;

12.00 — 15.00 - ул. Хлобыстова, 15;

14.00 — 17.00 - ул. Хлобыстова, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.