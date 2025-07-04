Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 60;

10.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 14, 16;

10.00 — 16.00 – ул. Капитана Копытова, 8.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - пр. Ледокольный, 1, 3, 5, 7;

9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 49а, 49в, 51б, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/7, 51/8, 51в, 53, 53/1, 53/3, 53д, 53/6, 55;

9.00 — 16.00 - пр. Автопарковый, 1, 2, 2/3, 2/6, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20;

9.00 — 23.00 - ул. Александрова, 6, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.