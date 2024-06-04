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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 июня.

Гидропневматическая промывка теплосети:

по 5 июня - до выполнения — гидропневматическая промывка теплосети котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») зоны «Низ» — 26 домов.

Опрессовка теплосети:

по 6 июня - до выполнения — опрессовка теплосети ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 65 домов;

с 4 по 10 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов;

с 6 по 7 июня - до выполнения — опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона — «Росляково Южное» — 8 домов;

с 10 по 13 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 144 дома;

с 11 по 14 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 19 домов;

с 11 по 17 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МТЭЦ») — 845 домов;

с 17 по 20 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 464 дома.

Плановый ремонт котельной:

с 17 по 30 июня - до выполнения - плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 17 по 30 июня - до выполнения — плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 18 по 24 июня - до выполнения работ — плановый ремонт котельной «Восточная» — 721 дом.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - ул. Ломоносова, 2;

10.00-13.00 - ул. Халатина,14.

От электроснабжения:

10.00-13.00 - ул. Коминтерна, 16, 18, 22;

10.00-13.00 - ул. Привокзальная,15;

9.00-17.00 - ул. Челюскинцев,18/20, 20;

9.00-17.00 - ул. Октябрьская, 22, 24;

9.00-17.00 - ул. Карла Либкнехта, 21/22, 23, 23а, 25.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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