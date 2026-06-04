Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 июня 2026 года.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Карла Либкнехта, 36а, 38а;
10.00 — 13.00 - ул. Загородная, 5;
8.30 — 17.00 - ул. Печенгская, 3, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 2а, 3;
10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 3;
10.00 — 15.00 - ул. Полухина, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.