Мурманская область. Арктика (16+)04.03.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 марта.
От холодного водоснабжения:
9.30 — 18.00 - ул. Новое Плато, 20, 22;
9.30 — 18.00 - ул. Полярные Зори, 41/4;
9.30 — 18.00 - ул. Трудовых Резервов, 11а.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 31.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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