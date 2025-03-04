Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 марта.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Ивана Сивко, 9 корп. 4;

11.00 — 14.00 - пр. Связи, 14;

11.00 — 14.00 - ул. Советская, 21.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 22, 25, 27;

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 3, 5, 35, 37, 39;

10.00 — 15.00 - ул. Полярный Круг, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.