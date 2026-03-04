При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»Не паниковать: 4 марта по всей стране включат сирены и громкоговорители оповещения населения
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 марта 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 110, 110/1, 110а, 110г, 108/6.

От горячего водоснабжения:

9.30 — до выполнения работ - ул. Радищева, 76, 

9.30 — до выполнения работ - ул. Чехова, 11;

9.30 — до выполнения работ - ул. Полухина, 4, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16б, 18, 20, 22;

9.30 — до выполнения работ - ул. Академика Павлова, 12, 24, 26, 28, 30, 42, 57, 59;

9.30 — до выполнения работ - пер. Дальний, 11;

9.30 — до выполнения работ - ул. Генерала Фролова, 3, 4/6, 5, 7, 7а, 8, 9а, 10, 11, 11а, 13а, 15, 16.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Михаила Бабикова, 8, 9;

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 35, 37, 39;

10.00 — 15.00 - ул. Шевченко, 11а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

51DanilA
04.03.26 10:04
Маловато будет!
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
