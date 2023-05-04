Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 4 мая до выполнения работ - ул. Мира, 7, 9;

9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 95, 97/60; ул. Капитана Копытова, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

9.30 — 15.30 - ул. Калинина, 46.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 3 мая до выполнения работ 4 мая – просп. Кирова, 30; просп. Ленина, 7; ул. Софьи Перовской, 6;

10.00 — 16.00 пр-д Капитана Тарана, 12.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 16 корп. 1; ул. Книповича, 47.

От электроснабжения:

9.30 — 17.00 - ул. Сафонова, 28а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.