Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.30 - ул. Сафонова, 5, 7, 9, 11.
От горячего и холодного водоснабжения:
09.00 – 14.00 - ул. Аскольдовцев, 24.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 5.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Ломоносова, 17 корп. 1; ул. Полярные Зори, 21 корп. 3; ул. Октябрьская, 22, 28, 32.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 47, 49 корп. 2, 49 корп. 5, 49 корп. 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.