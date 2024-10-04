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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 октября.

От электроснабжения:

9.00-11.00 — ул. Юрия Гагарина, 18, 20, 22, 24/3;

9.00-11.00 — просп. Героев-североморцев, 33а, 35, 37, 39, 43, 45/1;

9.00-16.00 — ул. Гончарова, 9, 11, 13.

От холодного водоснабжения:

9.00-16.00 — ул. Карла Маркса, 55;

9.00-23.00 — ул. Капитана Копытова, 13, 14.

От газоснабжения:

10.00-13.00 — ул.  Александрова,2, 4/1, 6;

10.00-13.00 — ул. Ломоносова, 17 корп. 1, 19;

10.00-15.00 — ул. Ломоносова, 7 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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